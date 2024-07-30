В контексте текущего напряжения на востоке Украины, ситуация на фронте остается напряженной. Вадим Козюлин, ведущий аналитик Института анализа мировой политики при Дипломатической академии МИД России, в интервью для Life.ru прокомментировал текущую динамику военных действий. По его словам, украинские военные потеряли первую линию обороны в Донецкой Народной Республике (ДНР), что свидетельствует о переходе инициативы к российским силам.

Козюлин подчеркнул, что несмотря на планы Киева по удержанию ключевых городов в регионе, таких как Славянск и Краматорск, реальные успехи украинской стороны на поле боя ограничены. Он указал на невозможность украинской армии демонстрировать значимые успехи, кроме локальных ударов по российской инфраструктуре.

Аналитик также обратил внимание на внешнеполитические аспекты конфликта. Он отметил, что текущая ситуация создает сложности для украинского президента Владимира Зеленского в получении дополнительной военной и финансовой поддержки от НАТО, Евросоюза и США. Сложности усугубляются возможным возвращением Дональда Трампа к власти в США, что может изменить вектор американской внешней политики в отношении Украины.

Козюлин выразил мнение, что Евросоюзу предстоит решить, как жить дальше в условиях неопределенности и возможного изменения курса со стороны Вашингтона. Это ставит перед Киевом задачу пересмотра собственной стратегии безопасности и возможного начала переговоров с Россией и другими европейскими странами по вопросам региональной безопасности.

Таким образом, ситуация на фронте и в международной арене оставляет украинскому лидеру ограниченные опции для действий. Козюлин подчеркивает, что Зеленский находится в затруднительном положении, где каждое решение может иметь далеко идущие последствия как для внутренней, так и для внешней политики страны.