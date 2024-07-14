Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что Соединенные Штаты готовятся к вооруженному противостоянию с Россией. Он назвал несколько признаков, прямо указывающих на это, передает портал mk.ru.

Первый из них – это наличие ядерного оружия на многочисленных базах НАТО в Европе, в непосредственной близости от российских границ. Оно будет использовано для ударов по России, если в Альянсе сочтут ее действия угрозой для себя.

Кроме того, НАТО наращивает силы, имея сейчас потенциал почти в 5 раз больший, чем у РФ. Причем не только в технике, но и в живой силе.

Все учения, которые проводит Североатлантический альянс, направлены на отработку действий, связанных с противостоянием с РФ. Это подготовка к полномасштабным боевым действиям, которые могут начаться когда угодно.