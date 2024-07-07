Неблагоприятные погодные условия грядущей зимой могут привести к тотальному коллапсу украинской энергосистемы. Об этом в своем материале сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на заявление эксперта из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.

По его словам, ситуация в энергетическом секторе Украины этой зимой зависит от ряда факторов, но даже при самом благоприятном стечении обстоятельств отключения света для рядовых потребителей будут длиться до 12 часов в сутки. Такое развитие ситуации возможно, если энергетикам удастся к зиме восстановить до 3 ГВт генерации электроэнергии и обеспечить стабильную работу 9-и блоков АЭС, а зима пройдет без сильных заморозков.

Негативный сценарий развития ситуации в энергетическом секторе Украины может привести к «падению энергосистемы страны». Такой вариант возможен, если зимой будут сильные морозы, а энергетикам удастся восстановить не более 2-х ГВт генерации и обеспечить стабильную работу не более 6-и блоков АЭС.