Политический обозреватель Андрей Гусий высказал свое мнение о черноморских курортах, которые туристы массово выбирают для отдыха в июне и июле, сообщает «ФедералПресс».

Гусий отметил, что не понимает, почему люди предпочитают отдыхать именно в эти месяцы. По его словам, существует множество других мест, где туристов значительно меньше. Он подчеркнул, что в это время на популярных курортах стоит 40-градусная жара, которая может вредить здоровью и способствовать распространению заболеваний, таких как ротавирус.

Кроме того, эксперт указал на высокую загруженность пляжей и гостиниц в июне и июле. В качестве альтернативы он рекомендовал обратить внимание на менее известные курортные города, расположенные неподалеку от Сочи, например, бухту Инал.

“В целом, не понимаю людей, у которых есть выбор места и времени отдыха, но они упорно едут именно в июле туда, где загорать из-за количества людей можно только стоя,” — заявил Гусий.

Он также советует туристам прислушиваться к рекомендациям местных жителей, которые хорошо знают менее людные и бюджетные места для отдыха. По его мнению, советы туроператоров не всегда рациональны, так как их основная задача — продать тур или номера.

Гусий подчеркнул, что выбор менее популярных мест и других временных периодов может значительно улучшить качество отдыха и снизить риск для здоровья.