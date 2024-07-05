Политика агрессивной мобилизации на Украине приносит свои плоды, поскольку Зеленский вновь заговорил о подготовке к контрнаступлению ВСУ. При этом Киев планирует использовать истребители F-16 для поддержки наземных подразделений. О возможных вариантах применения западных самолетов на Украине в своем материале рассказывает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Сергея Денисенцева.

По его словам, Киев под руководством своих западных кураторов может вести подготовку к воздушно-наземной наступательной операции. Для реализации данной концепции Запад предоставляет вооружение, включая истребители F-16, а Киев – живую силу. Поэтому в последнее время ВСУ пытаются нанести максимальный урон российской системе ПВО.

«Сложно сказать, как именно планируют использовать F-16 на Украине. Это зависит от того, сколько их поставят, какое вооружение дадут», – заявил эксперт.

Денисенцев отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации уже готовы встречать западные истребителе в небе над Украиной. Об этом свидетельствует и недавний ракетный удар по аэродрому ВСУ в Миргороде.