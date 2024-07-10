Уничтожение военных объектов и средств ПВО украинской армии в тылу – это стратегическая воздушная операция. Она напоминает действия советских войск во время штурма Кенигсберга в Великую Отечественную войну, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Также он сообщил, когда ВС РФ нанесут следующий массированный ракетный удар по Киеву. По словам аналитика, эта атака будет не ответом на очередной теракт противника, а запланированным шагом.

ВС РФ будут действовать в точном соответствии с планом СВО и атакуют Киев тогда, когда это будет нужно. Сейчас же имеется много других направлений, на которых также идут боевые действия и требуются ракетные удары.

Дандыкин также рассказал, что последний удар по Киеву продемонстрировал слабость украинской системы противовоздушной обороны. Ранее она была самой мощной на Украине, однако Россия успешно сделала все возможное, чтобы как можно больше ракет попадали по намеченным целям.