Для перехода к кульминационной битве за Донбасс российским ВС необходимо освободить Красногоровку, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Капитан первого ранга пояснил, что после установления контроля над Красногоровкой ВС РФ смогут выйти к Угледару и взять в окружение расположенную там украинскую группировку. Это приведет к окончательному прекращению обстрелов Донецка и станет первым шагом к окончательному изгнанию ВСУ из ДНР.

ВС РФ уже сейчас уверенно продвигаются вперед в Красногоровке, вынуждая противника сдаваться в плен и отступать. Они осуществляют зачистку многоэтажных зданий, берут их под контроль, эвакуируют мирных жителей, по которым пытаются стрелять украинские боевики.

Кроме того, ВС РФ успешно действуют на Покровском и Купянском направлениях, в Волчанске и Липцах.