После массированного удара ВС РФ по Киеву и другим городам НАТО внезапно начали маневры по переброске своей авиации к границе с Польшей. Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что этим Альянс никак не поможет Украине.

Аналитик назвал эти маневры Запада такой же морально-психологической поддержкой для Киева, как и учения, которые НАТО проводит у границ с Россией с завидной регулярностью. Так, блок всегда перебрасывает авиацию в Литву, Эстонию и Латвию. Ее появление на границе с Польшей никак не изменит ход специальной военной операции.

«Как это может помочь НАТО и Украине? Только в аспекте морально-психологической поддержки. Возможно, это связано и саммитом НАТО, которые скоро пройдет в США, надо что-то показать», — приводит слова аналитика “Лента.ру”.

Напомним, помимо боевых самолетов, НАТО отправил на польскую границу из Великобритании “летающий танкер” Boeing KC-135T Stratotanker.