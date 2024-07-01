Военный эксперт Борис Рожин рассказал, как российские военные проявили хитрость и смекалку под Торецком. Они нашли способ взять крупный опорный пункт противника, выйдя к нему в тыл по тоннелю.

Подземное сооружение давно забросили, ним никто не пользовался, поэтому боевики противника не ожидали, что ВС РФ воспользуется ним для атаки. Гони не охраняли тоннель, что стало роковой ошибкой.

Российские бойцы тайно расчистили подземный ход протяженностью почти три километра и появились там, где противник никак не мог их ожидать. Это позволило взять крупный опорник и уничтожить большую часть находящихся там подразделений.

Благодаря этой хитрости, которая ранее уже использовалась в районе Авдеевки, ВС РФ зацепились за окраины Торецка и Нью-Йорка, а также сломали всю линию обороны ВСУ в районе этих населенных пунктов.