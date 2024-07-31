В ночь на 31 июля и утром ВС России нанесли массированный удар по военным объектам Украины, используя беспилотники. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские военные задействовали ударные дроны «Герань».

Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, однако, считает, что в операции могли участвовать более легкие дроны «Гербера». Он выдвинул версию, что атака могла быть комбинированной, включающей оба типа дронов.

«Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали новые „Герберы“. Или атака была комбинированной. Об этом свидетельствуют многие факты. Поэтому их летело так много», — заявил Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Эксперт также отметил, что одной из целей российских военных могло быть истощение украинской системы противовоздушной обороны. Это предположение основывается на частоте и интенсивности атак.

Ранее сообщалось, что новые российские дроны «Гербера» способны подключаться к украинской сети 4G и передавать видеооператору, что делает их более эффективными в боевых условиях.