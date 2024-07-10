Украинские спецслужбы действовали в интересах Запада, пытаясь организовать теракт на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд» рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах российской армии якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – заявил эксперт.

По его словам, операцию по совершению теракта на борту крейсера «Адмирал Кузнецов» курировал лично начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), плотно сотрудничающий с внешней разведкой Британии. Поэтому очевидно, что план операции, включая подготовку украинских вербовщиков, разрабатывали в Лондоне и Вашингтоне.

Бартош отметил, что громкие теракты в России необходимы Западу, поскольку на поле боя украинская армия постоянно отступает под натиском ВС РФ.