Осенью ВСУ действительно могут начать наступление, считает военный эксперт Виктор Баранец. Он напомнил, что уже в июле Киев рассчитывает получить истребители F-16, поэтому наступательная операция станет отчетом за них и другое вооружение перед президентом США Джо Байденом.

“О грядущем контрнаступлении, как и о первом провалившемся, в Киеве стали говорить за полгода. В Киеве и на Западе все чаще называют август-сентябрь. Это генеральное сражение своего рода отчет перед Байденом, идущем на выборы, о том, что его горы денег и оружия используются украинской армией”, — цитирует эксперта портал News.ru.

По словам Баранца, сейчас сложно говорить, будут ли F-16 размещаться на Украине либо их все-таки оставят в Румынии или Польше. При первом варианте эти самолеты могут даже не взлететь с аэродромов, которые простреливаются российскими ракетами.

Также эксперт прокомментировал намеки Зеленского на новые поставки оружия.