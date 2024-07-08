Киев может не удержать плацдарм на левом берегу Оскола в районе Купянска. Также ВСУ не в состоянии сдерживать натиск российских войск на всей территории Харьковской области, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

“Они сейчас пытаются закрепиться в Купянске, в Канцедаловке, часть сил и средств брошено в Осиново, в сторону населенного пункта Шевченково”, – приводит его слова “Московский комсомолец”.

ВС РФ продолжают двигаться вглубь украинской обороны от границы, создавая таким образом буферную зону. Кроме того, они уже вышли на берега Оскола, благодаря чему Купянск оказался в прямой видимости.

Левобережный плацдарм ВСУ на Осколе трещит по швам, они вынуждены перебрасывать силы на правый берег и пытаться закрепиться там.