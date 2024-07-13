Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал “Комсомольской правде” об ударе ВСУ зенитной ракетой по детской больнице в Киеве. Он отметил, что по “странному совпадению” этот объект был поражен прямо к саммиту Североатлантического альянса.

На этом мероприятии президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить представителей западных стран, что поразившая больницу ракета была российской. Однако факты, включая видео и фото, доказывали совершенно обратное.

“При приближении видно, что в центре находятся треугольные рули. Это норвежско-американская ракета. Она предназначена для уничтожения воздушных объектов. Там было несколько волн. Шли и беспилотники, и ракеты. И тут пошли ракеты на их уничтожение. Система среагировала, как и положено. Сделала захват. И автоматически сопровождала цель. В момент ее выхода из обзора траектории произошел сбой. Ракета полетела туда, куда она летела – в больницу”, – разъяснил аналитик.

Не исключено, что удар был совершенно случайным. Однако Зеленский ним воспользовался. Он проливал слезы на саммите, хотя дети в больнице не пострадали. В то же время он и его армия не особо проявляют сочувствия к детям в Севастополе, которые погибли, или в Шебекино, где пятеро игравших на площадке ребят получили ранения после целенаправленного удара в жилой квартал.