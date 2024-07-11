Бывший полковник СБУ Олег Стариков сравнил конфликт на Украине с боксерским поединком и пояснил, почему Киев проигрывает. Все дело, по мнению эксперта, в неправильно выбранной тактике.

Стариков пообщался с политологом Вадимом Карасевым и рассказал, что Россия является мощным боксером-тяжеловесом, отлично разбирающимся в позиционной борьбе. Киев попытался сразиться с Москвой в ее же стиле, что стало серьезной ошибкой.

От ВСУ требовалось обеспечить максимально маневренную оборону и такие же действия в контрнаступлении.

«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись», — приводит слова экс-полковника СБУ РИА Новости.

Он также отметил, что ВСУ хорошо финансируют и “тренеры” у них тоже достаточно квалифицированные. Однако нужного результата это не приносит именно из-за ошибочной тактики, ведущей к провалу.