Возможный приход к власти в США лидера республиканской партии Дональда Трампа приведет к резкому снижению выделяемой для Украины военной и финансовой помощи. Данная ситуация может привести к свержению Владимира Зеленского на Украине путем военного переворота.
«Если он (Зеленский – ред.) продолжит требовать от своей армии воевать, невзирая на все негативные факторы, будут ли они подчиняться приказам?», – заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, в случае прекращения предоставления военной и финансовой помощи Украине со стороны США украинские военнослужащие не смогут удержать линию фронта. При этом солдаты ВСУ видят, что Россия только наращивает свои военные возможности. В таком случае многие украинские солдаты могут задаться перестать выполнять приказы командования. Поскольку Владимир Зеленский является верховным главнокомандующим, его могут попросту свергнуть путем военного переворота.
«Люди могут восстать против него. Ему нужно учитывать это, ведь речь идет не о гипотетической ситуации, а о вполне реальной», – резюмировал эксперт.