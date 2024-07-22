Возможный приход к власти в США лидера республиканской партии Дональда Трампа приведет к резкому снижению выделяемой для Украины военной и финансовой помощи. Данная ситуация может привести к свержению Владимира Зеленского на Украине путем военного переворота.

«Если он (Зеленский – ред.) продолжит требовать от своей армии воевать, невзирая на все негативные факторы, будут ли они подчиняться приказам?», – заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в случае прекращения предоставления военной и финансовой помощи Украине со стороны США украинские военнослужащие не смогут удержать линию фронта. При этом солдаты ВСУ видят, что Россия только наращивает свои военные возможности. В таком случае многие украинские солдаты могут задаться перестать выполнять приказы командования. Поскольку Владимир Зеленский является верховным главнокомандующим, его могут попросту свергнуть путем военного переворота.