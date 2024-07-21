Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, что артистка сейчас испытывает стресс. Также у нее достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас уехавшая из России певица находится в Юрмале. В Сети появилось множество фотографий и видео с прогулки знаменитости с сыном

Поклонники Аллы Борисовны очень обеспокоены ее состоянием здоровья. Многие отмечают, что 75-летняя певица заметно ссутулилась и передвигается, шаркая ногами.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая…», – заявила Дороднова.

Экс-помощница Примадонны очень расстраивается, видя заголовки в СМИ, где говорится о плохом состоянии артистка. По словам Дородновой, Алла Борисовна имеет серьезные проблемы с ногами и сердцем.

Также Людмила подчеркнула, что Алла Пугачева является человеком с большой выдержкой, так как ей хватает сил и терпения не реагировать на подобные статьи в прессе.