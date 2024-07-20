Бывшая депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице после покушения. Напомним, неизвестный стрелял ей в голову и попал точно в висок.

Инцидент произошел на улице Масарика во Львове в пятницу, 19 июля. Фарион выстрелили в голову предварительно из пистолета, ее доставили в больницу. Некоторое время врачи боролись за ее жизнь, но спасли не смогли. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что поиски стрелка пока не увенчались успехом.

Фарион открыто демонстрировала русофобскую позицию, на одном из митингов в 2014 году она призывала “уничтожить Россию как государство”, показывала ненависть к русскоязычным гражданам Украины, фактически деля их на сорта. Она требовала “воспитывать ненависть к России с детского сада”.

В 2023 году она схлестнулась с националистической бригадой “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России), оскорбив военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском языке.