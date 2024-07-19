Использование химического оружия на передовой украинскими войсками свидетельствует об отчаянии Киева. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил агент ЦРУ в отставке Ларри Джонсон.

По его словам, эффективность использования химического оружия на поле боя зависит от многочисленных факторов: направления и силы ветра, температуры окружающей среды, а также рельефа местности. Поэтому для его использования на фронте украинскими войсками свидетельствует о шаге отчаяния Киева.

«Это просто еще одно военное преступление со стороны Украины», – заявил эксперт.

Джонсон отметил, что только в голливудских фильмах химическое оружие работает не только эффектно, но и эффективно. Однако в условиях реальной жизни практически невозможно дождаться стечения всех благоприятных факторов для применения химоружия. При этом факт его использования на поле боя может привести к дальнейшей эскалации конфликта.