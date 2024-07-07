“Рассрочка без переплат и процентов”, которую обещают многочисленные российские магазины – это тот же банковский кредит, который нужно предельно аккуратно погашать, чтобы избежать проблем. Об этом рассказала эксперт портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Она пояснила, что беспроцентная рассрочка – это кредитование, которое на протяжении установленного периода действительно не требует переплат. Но для ее оформления нужно заключать договор с банком, имеющий признаки кредитного соглашения.

К ним относятся оформление специального кредитного счета, полную идентификацию клиента, а также штрафы на случай просрочки платежей.

Кроме того, несвоевременное погашение задолженности обязательно негативно скажется на кредитной истории клиента. Кроме того, санкции за “беспроцентную рассрочку” могут быть выше, чем за обычный потребительский кредит.

Дайнеко призвала россиян внимательно изучать условия предоставления такой рассрочки, а также читать все пункты договора, чтобы избежать возможных проблем.