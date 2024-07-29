В последние недели интенсивность конфликта на Украине усилилась, особенно в отношении иностранных наемников. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия успешно уничтожает иностранных наемников, которые, по его словам, приезжают на Украину под видом инструкторов.

Джонсон утверждает, что Россия сфокусировала свои усилия на том, чтобы препятствовать участию этих наемников в боевых действиях.

«Русские недавно поразили цели в Одессе и Харькове, уничтожив около сорока наемников», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Согласно аналитику, США и их союзники столкнулись с неожиданными сложностями из-за того, что в конфликте участвует профессионально подготовленная армия, способная эффективно использовать тяжелое вооружение.

«Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США ничего не могут с этим поделать», — заключил Джонсон.

Дополнительные сведения поступили от полковника испанской армии в отставке Педро Баньоса, который утверждает, что после атаки в Черноморске Одесской области погибли восемнадцать британских военнослужащих и французские солдаты, а еще 25 получили ранения.

Российское Министерство обороны также подтвердило удары по иностранным наемникам, уточнив, что оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер-М” был нанесен удар по пункту временной дислокации в здании строительной компании “Скорпион” в Харькове, в результате которого было уничтожено до ста боевиков.