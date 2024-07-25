Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила свой день рождения с размахом. Знаменитость решила устроить вечеринку в честь своего 55-летия в стиле сериала «Бриджертоны».

Джей Ло примерила на себя образ королевы. Она выбрала пышное бальное платье, декорированное золотой отделкой. У актрисы была сделана изысканная высокая прическа, увенчанная короной из золотых цветов. Дженнифер решила сделать макияж с акцентом на глаза, который выглядел максимально естественным. Сообщалось, что певица сменила за вечер несколько нарядов.

На торжестве знаменитость восседала на своем троне, а в завершении вечера под аплодисменты гостей торжества задула свечи на торте. После этого она покинула вечеринку в карете, запряженной лошадьми.

Опубликованные снимки певица подписала очень кратко.

«Прекрасный вечер», – подчеркнула Джей Ло.

На юбилее актрисы присутствовало много гостей. Однако на торжестве не был замечен ее супруг Бен Аффлек. По слухам, актриса находится уже в стадии развода, однако она все еще надеется спасти свой брак.