Как сообщает The San Francisco Standard, в США двое нудистов смогли остановить нападающего на туриста из Бразилии мужчину, вооруженного паяльной лампой. Происшествие случилось в Сан-Франциско в квартале Кастро 2 июня.

Отмечается, что двое нудистов Пит Сферра и Ллойд Фишбек, прогуливающихся по улицам города обнаженными, увидели, как мужчина с паяльной лампой в руках напал на бразильца, пытаясь обжечь ему лицо.

Нудисты не растерялись и отобрали у нападавшего опасный предмет, тем самым помогли туристу избежать возможных увечий. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения. Видеозапись была опубликована в Сети.

«Мой приятель Ллойд – тихий, уважительный парень. Но он не терял времени даром и уложил парня правым хуком», – рассказал Сфарра журналистам San Francisco Standard.

Нападавшим оказался 38-летний Зеро Трайболла. Пит Сферра и Ллойд Фишбек совместными усилиями задержали нападавшего и передали его в руки полицейским.