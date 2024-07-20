Российские войска всего за сутки установили контроль над поселком Прогресс, длительное время остававшимся для Киева одним из стратегически важных населенных пунктов на Покровском направлении. Украинские Телеграм-каналы пишут, что на фронте наметилась очень неприятная для ВСУ тенденция – они практически ежедневно теряют все новые поселки.

В Прогрессе сложилась весьма странная ситуация. Несмотря на то, что там находится две дороги, по которым осуществлялось снабжение подразделений юго-восточнее и восточнее села, ВСУ сдали его практически не оказывая серьезного сопротивления.

Две роты ВСУ неожиданно вышли из поселка, даже не вступая в бой. Аналитики только разводят руками, так как подобные действия украинской армии не укладываются в какую-то логику.

Помимо самого поселка, российские ВС установили контроль над прилегающими к нему районами. Сейчас они могут полностью перекрыть трассу, ведущую в Покровск из Очеретино и игравшую важную роль в логистике противника.