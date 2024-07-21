В районе населенного пункта Нью-Йорк около тысячи украинских военнослужащих попали в окружение российской армии. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Повернутые на Z войне».

«Передаем пламенный привет примерно двум батальонам украинской армии, оказавшимся в окружении в Нью-Йорке. Приятных приключений!», – написали авторы Телеграм-канала.

Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают выбивать противника из населенного пункта Нью-Йорк, продвинувшись в восточных окраинах. Благодаря нескольким успешным контратакам российским бойцам удалось зайти с тыла на позиции ВСУ, обращенные к Горловке. Данный укрепрайон оставался под контролем украинской армии с 2014 года.

При этом российским штурмовикам также удалось расширить контроль над поселком Дружба в ДНР, а также выбить украинских боевиков с террикона Южной шахты. Авторы украинского Телеграм-канала Deep State еще в начале июля сообщали о тяжелом положении ВСУ в районе Торецка и Нью-Йорка.