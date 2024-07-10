В Чечне министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев показал украинских бойцов, которые сдались в плен добровольно. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале чеченского министра.

На опубликованных в Сети кадрах Дудаев обращается к украинцу Дмитрию Карпенко, который опубликовал на свое YouTube-канале видео с попавшими в плен бойцами из Чечни. По словам министра, стоящие за его спиной украинские бойцы из 5-й штурмовой бригады ВСУ сдались в плен российским бойцам добровольно в зоне спецоперации. При этом чеченские бойцы попали в плен к противнику поскольку их контузило, и они «были в отключке» на поле боя.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил о росте числа украинских солдат, которые сдаются в плен российской армии в зоне спецоперации по собственному желанию. При этом рядовые украинские военнослужащие не доверяют собственному командованию, которое отправляет их на верную гибель.