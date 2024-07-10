В Херсонской области российские ВС уничтожили автомобиль с офицерами украинского штаба. Для этой цели использовался дрон-камикадзе “Ланцет”, рассказал военный корреспондент Кирилл Федоров.

Он отметил, что дрон максимально точно поразил цель, штабная машина взлетела на воздух, никто из находящихся в ней военнослужащих выбраться не сумел.

Дроны “Ланцет” являются уникальной российской разработкой. Они несут 3 килограмма взрывчатки, могут преодолевать расстояния в несколько десятков километров.

Одной из главных особенностей дрона является наличие искусственного интеллекта. Он обеспечивает маневрирование барражирующего боеприпаса, а также дает ему возможность самостоятельно находить вражеские цели и атаковать их после соответствующей команды оператора.