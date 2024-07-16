Экс-президент США Дональд Трамп впервые появился на публике после произошедшего покушения на его жизнь. 78-летний политик прибыл на национальный съезд Республиканской партии. Он выступил в штате Висконсин через два дня после того, как его жизнь могла оборваться.

Кандидат в президенты США появился на сцене с повязкой на ухе, окруженный большим количеством телохранителей. Примечательно, что все они были исключительно мужского пола.

Общественность выразила глубокое любопытство, почему Трамп решил отказаться от женщин-охранников, учитывая тот факт, что именно женщина-телохранитель пришла ему на помощь сразу после покушения. По неподтвержденным данным, женщина имеет русские корни, однако из-за секретности проверить эту информацию невозможно.

Напомним, что во время публичного выступления Дональда Трампа перед своими сторонниками в Пенсильвании на него было совершено покушение. Секретная служба успела ликвидировать стрелка, а Трамп получил легкое ранение в ухо.