В 2012-2013 годах Владимир Зеленский высмеивал украинский язык и был одержим запуском собственного телевизионного проекта в России. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и Факты» рассказал журналист и писатель Евгений Додолев.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове», – заявил российский журналист.

По словам Додолева, в 2012-2013 годах он вел программу «Правда-24», поэтому часто бывал в комплексе здания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), где пересекался с Владимиром Зеленским. Во время общения в одной компании, украинский комик часто рассказывал анекдоты о рагулях (жаргонное название необразованных жителей села на Украине).

«Зеленский был одержим идеей запустить собственный проект на российском ТВ, но этого не случилось», – отметил Додолев.

Тогдашнему украинскому комику даже удалось поучавствовать в нескольких выпусках шоу «Фактор А» и записать пилотный выпуск передачи «Магия» с Татьяной Лазаревой (физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента и внесенное в России в список террористов и экстремистов), который так и не выпустили в эфир.