Дочь известной итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева покоряет модный Олимп. Девушка уже давно участвует в модных показах и снимается для обложек знаменитых изданий. Недавно Дева снялась в фотосессии для журнала ELLE.

На обложке журнала размещено фото дочери Беллуччи в ярком топе от Dior и украшениях Cartier. Дева непринужденно смотрит в объектив, находясь среди зеленой растительности. Складывается впечатление, что юная красавица во время прогулки за городом решила сфотографироваться в поле, окруженном дикорастущими травами.

На следующем снимке, представленном в номере журнала, Дева запечатлена на берегу лесного озера. На ней было надето полупрозрачное платье-накидка нежно молочного цвета. На этом фото юная модель напоминала лесную нимфу.

Дева Кассель дала журналистам издания интервью, входе которого ответила на вопрос по поводу своего происхождения, ведь ее отец француз, а мать итальянка.