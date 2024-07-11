Москва отправила резкое предупреждение новому британскому премьеру сэру Киру Стармеру о последствиях в случае ударов ВСУ по территории Российской Федерации ракетами Storm Shadow. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Автор материала отмечает, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пригрозил ответом, если правительство Великобритании разрешит украинской армии использовать британское оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. При этом в Кремле данное заявление прозвучало сразу же после слов нового премьер-министра Британии Кира Стармера о необходимости дать Киеву возможность самостоятельно выбирать цели при использовании ракет Storm Shadow.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать ассиметрично на поставки западными странами дальнобойного оружия киевскому режиму. Россия может начать поставки оружия собственного производства в те регионы мира, где оно может быть использовано против чувствительных объектов тех государств, которые снабжают оружием Киев.