Диетологи назвали два доступных каждому человеку продукта, которые позволяют выглядеть гораздо моложе.

Первый из них – это шиповник, который является одним из лидеров по содержанию витамина C. Но уникальным плоды этого растения делает способность ускорять синтез коллагена в организме. Именно это вещество существенно улучшает состояние кожи и позволяет выглядеть намного моложе.

Источником коллагена является бульон, сваренный на костях, который также необходимо употреблять регулярно. В нем также содержатся полезные микроэлементы – магний, фосфор и кальций, существенно улучшающие общее состояние организма.

Ранее врач эндокринолог назвала колбасу продуктом, по наносимому организму вреду сопоставимым с табачными изделиями. И призвала ограничить употребление переработанного мяса.