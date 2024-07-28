Современные ученые не относят кофеин, содержащийся в кофе и кофейных напитках, к опасным психоактивным веществам, поскольку он не вызывает жесткого привыкания и большинство людей могут легко от него отказаться. Однако часто употребление кофе похоже на «энергетическую яму». Об этом в своем материале со ссылкой на заявление диетолога Нурии Диановы пишет РИА Новости.

«Мы берем энергию взаймы, и, если брать много и часто, расплачиваться придется жестоко», – отметила эксперт.

По ее словам, регулярно употребляющие кофе люди обычно испытывают вялость, сонливость, слабость, рассеянность и заторможеность при отсутствии очередной дозы кофеина. В особо запущенных случаях люди могут стать очень раздражительными и приобрести проблемы с правильной работой головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Поэтому диетолог рекомендует не увлекаться чрезмерным употреблением кофе. Дианова отмечает, что здоровый человек не должен выпивать более двух чашек в день. При этом люди с проблемами ЖКТ и нарушением сердечного ритма стоит быть очень осторожными, употребляя кофе.