На Украине приостановили транзит нефти российской корпорации «Лукойл» по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. По этому нефтепроводу проходило порядка 1.1 миллиона баррелей в месяц. Данный действия Киева являются «энергетическим шантажом».

Произошедшее прокомментировало Министерство экономики Республики Словакия. В ведомстве отметили, что Slovnaft получает российское топливо от поставщика, не обложенного санкциями. Однако ситуация, которую создало украинское руководство, все же является очень неприятной. Поэтому данный вопрос обсуждается с украинской стороной.

Директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев в беседе с РИА Новости прокомментировал ситуацию с перекрытием Киевом нефтепровода «Дружба». По его словам, в результате убытки понесут венгерские НПЗ.

«География не позволяет этим странам получать нефть “нетрубопроводным” путем без значительных издержек. Да, можно привезти танкеры в сопредельные государства, организовать дальнейшую логистику, но это обернется колоссальным удорожанием сырья», – подчеркнул эксперт.

Что касается России, то, по словам Марышева, то для страны нет никаких рисков. Такие украинские санкции не заставят сократить добычу и поставки. Это сырье уйдет на альтернативные рынки. Данные действия Киева направлены для оказания давления на Словакию и Венгрию, чтобы руководство стран отказалось от своих «пророссийских позиций».