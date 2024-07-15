Немецкое издание Der Spiegel опубликовало первое официальное подтверждение присутствия наемников из Германии в зоне спецоперации на Украине. В материале издания рассказывается историй 49-летнего баварца по имени Отто, который выучился на снайпера, а теперь состоит в иностранном легионе ВСУ.

Сейчас немецкий наемник участвует в боевых действиях в районе Часова Яра, но вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году. Он снимает бои на свою нашлемную камеру и рассказывает, как прикрывает своим огнем украинских пехотинцев.

Отто рассказывает на камеру философию своей службы. Он заявил, что убивает людей, так как если не он, то убьют его или его товарищей. Таким образом, он оправдывает свое желание служить на стороне ВСУ.

«Я убиваю людей, да. Но они убивают нас тоже. Это старое правило: побеждает тот, кто выстрелит первым», – рассказал немецкий наемник.

За месяц до съемки сюжета немецкий снайпер получил ранение и проходил лечение в госпитале. После выздоровления он решил снова вернуться на фронт.