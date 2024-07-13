Варшава не станет перехватывать российские ракеты в небе над Украиной, несмотря на подписанное с Киевом соглашение о безопасности, поскольку польское руководство опасается ответного удара со стороны ВС РФ по своей территории. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Польша всегда была бравой на словах, а как доходило до реальных действий, всегда лихо пряталась в кусты», – сообщил депутат.

По его словам, если средствами ПВО польской армии будет перехвачен хоть один «Калибр» в небе над Украиной, то следующие российские ракеты полетят уже не по Львову, а по Варшаве и Кракову. Руководство Польши прекрасно осознает данный факт, поэтому несмотря на громкие политические лозунги не пойдет на открытую конфронтацию с Москвой.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривает вариант с перехватом российских ракет в небе над Украиной.