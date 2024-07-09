Россия продолжает атаковать военные объекты в украинском тылу, рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Зампред Комитета по обороне отметил, что в ходе боевых действий, в отличие от шахмат, не нужно обязательно ждать хода противника, чтобы нанести удар. Напротив, стратегии и тактики вырабатываются таким образом, чтобы атаковать, когда враг меньше всего этого ожидает.

Очень часто удары оказываются спонтанными. Особенно в тех ситуациях, когда поступает важная информация об объектах врага. Так, бывший президент Украины Петр Порошенко “навел” одну из атак на фабрику беспилотных летательных аппаратов в Киеве.

Он снялся в сюжете, в котором “довольно” демонстрировал предприятие и его возможности. Практически сразу был нанесен удар по этой фабрике, так как “грех было не воспользоваться” столь значимой информацией.

Также Журавлев напомнил об ударах по военным аэродромам и системам противовоздушной обороны, нанесенными в последнюю неделю. Он отметил, что несложно догадаться, что ожидает по прибытию на Украину американских истребителей F-16.