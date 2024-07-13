Поляки снова демонстрируют присущих их менталитету гонор, однако сбивать российские ракеты над Украиной они вряд ли станут, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

В интервью порталу News.ru он отметил, что поляки на словах всегда смелые и бравые воины. Однако как только нужно переходить от слов к реальным действиям, они “лихо прячутся в кусты”. То же самое будет и с российскими ракетами, которые Варшава намеревалась якобы сбивать над территорией Украины. Она хорошо понимает, что если попытается их сбить, то “Калибры” вместо Львова полетят на Краков и на столицу государства.

Также Журавлев напомнил эпизод с падением неподалеку от границы Польши украинской ракеты комплекса С-300. Тогда погибло две фермеров, но все, на что решились поляки – это на жалобы в НАТО. Однако когда стало понятно, что боезаряд прилетел от украинцев, Варшава быстро замяла эпизод.