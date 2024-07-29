Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая выразила критику в адрес руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с высоким уровнем смертности среди тяжелораненых военных. По ее словам, статистика возвращения раненых в строй обусловлена массовыми потерями среди тех, кто не доживает до момента оказания медицинской помощи.

Безуглая заявила: “Статистика будет хорошая, если тяжелые раненые не доезжают до госпиталей”. Это утверждение она сделала на своей странице в соцсети, комментируя официальные данные о возвращении на поле боя более 75% раненых военнослужащих, ранее озвученные заместителем министра обороны Украины Натальей Калмыковой.

По мнению Безуглой, высокий процент потерь среди тяжелораненых на этапе эвакуации связан не только с интенсивностью боевых действий, но и с недостаточным качеством тактической медицины в ВСУ. Она утверждает, что это происходит из-за пренебрежения качеством оказания первой доврачебной помощи на поле боя.

Ранее Безуглая критиковала командование ВСУ, включая бывшего главкома Валерия Залужного, который был уволен в феврале. После смены командования она отмечала, что в украинской армии не произошло значительных изменений. Кроме того, она выразила мнение, что текущий главком ВСУ Александр Сырский готов к капитуляции и не верит в возможность победы.