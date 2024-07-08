Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая продолжает свой крестовый поход против командования ВСУ и Воздушных сил. После российской атаки на Киев она призвала высокопоставленных военных набраться духу и прекратить транслировать вранье.

“Только, командование воздушных с ВСУ, не врите снова об обломках”, – заявила Безуглая.

На ее пост ответил бывший представитель Воздушных сил Юрий Игнат, заявивший, что об обломках ракет никто и не упоминал. Также он назвал парламентария “циничной мразью.

Украинские власти 8 июля обвинили Россию в намеренном ударе по нескольким гражданским объектам в Киеве. В том числе по больнице “Охматдет”. Минобороны РФ опровергли эти заявления, отметив, что характер разрушений соответствует падению на здание украинской ракеты ПВО.