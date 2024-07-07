Даже на Украине никто уже не верит в заявления командования ВСУ и политических властей, которые делаются в стиле “все дроны успешно сбиты”. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, как “накручивается” статистика по перехваченным российским беспилотникам.

Она объяснила, что если ВС РФ запускают 5 дронов-камикадзе “Герань” и все они успешно поражают намеченные цели, Воздушные силы Украины заявляют, что беспилотников было десять. Но половину из них якобы сбила ПВО.

При этом все подобные “накрутки” согласовываются с командующим украинских ВВС, которому совесть не мешает транслировать наглое вранье.

Безуглая после нападок на нового главкома Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного взялась за командование Воздушных сил. Она раскритиковала его не только за “накрутку” статистики по сбитым дронам-камикадзе, но и за неготовность Киева принимать западные истребители F-16.