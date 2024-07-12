Россия должна быть готова сбивать американские разведывательные и ударные беспилотники над Черным морем. Такое заявление сделал зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он пояснил, что после саммита НАТО, на котором Альянс убедил Украину в необходимости продолжения конфликта, можно ожидать серьезных провокаций и атак со стороны как Киева, так и Вашингтона.

ВСУ могут начать использовать западные ракеты и дроны для ударов по Крыму и по приграничным регионам России. Наводить это вооружение будут беспилотники RQ-4 и MQ-9, поэтому необходимо заявить о готовности сбивать их над Черным морем.

По словам Журавлева, это будет реальный способ решения проблемы, а не уклонения от нее. Москва должна показать, что провокации Запада не пройдут, что она способна защитить себя от вражеских атак.