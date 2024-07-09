Депутат Государственной думы от Челябинской области, являющийся заместителем командира добровольческого батальона Олег Колесников получил ранение в зоне проведения спецоперации. Он пострадал при атаке вражеского FPV-дрона. Информацию о своем ранении Колесников подтвердил лично в беседе с журналистами известных изданий.

«Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь», – заявил Колесников, отметив, что планирует вернуться на службу уже через неделю, если врачи дадут добро.

Депутат также добавил, что он получил уже второе ранение за время своего пребывания в зоне боевых действий. На этот раз он пострадал под Работино. Во время удара дроном противника осколки повредили мягкие ткани ноги.

Олег Колесников ушел добровольцем на фронт осенью 2022 года. С января текущего года вместе с ним службу проходит и его супруга – депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова. Она подписала контракт с Минобороны в качестве добровольца.