Сегодня, 17 июля, отмечается День морской авиации России. Празднуется он с 1916 года, со времен Первой мировой войны.

Именно тогда русские гидросамолеты М-9 сумели разобраться сразу с четырьмя воздушными машинами Германии. В честь этого воздушного боя и был учрежден новый праздник.

Авиация ВМФ принимала весьма активное участие и в Великой Отечественной войне. В активе советских летчиков – 35 тысяч боевых вылетов за 4 года.

Помимо этого, 17 июля отмечается еще и День эмоджи. Забавные смайлики сейчас использует практически каждый человек, выражая с их помощью свои эмоции в Сети. Также они выступают в качестве реакций на разнообразные сообщения и публикации.

17 июля – это еще и День дарения подарков. Условия его просты – нужно делать презенты всем близким, коллегам, родственникам и даже случайным знакомым.

В народном календаре 17 июля – это день, в который дождь обладает невероятными целебными свойствами. Поэтому нельзя ни в коем случае вытираться, попав под сильный ливень или небольшой летний дождик. Лучше дождаться, пока капли высохнут сами собой.

Есть и другие запреты, напрямую связанные с финансовой сферой. 17 июля нельзя заниматься планированием и загадывать в будущее, так как любые планы окажутся провальными. Также запрещено давать кому-либо в долг.