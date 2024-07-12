Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что истребители F-16, отправленные Данией и Нидерландами, уже находятся на Украине и могут использоваться для ударов по территории РФ.

Кроме того, Киев в связке с Вашингтоном, который все больше втягивается в противостояние, попытаются нанести атаковать мирные города России с использованием ракет ATACMS, Scalp и Storm Shadow.

Дандыкин отметил, что все это вооружение позволяет ВСУ наносить удары по Воронежской и Ростовской областях, а также по Крымскому полуострову.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что передача истребителей Украине осуществляется “прямо сейчас”. Также он предсказал, что первые самолеты будут задействованы в зоне СВО уже этим летом.