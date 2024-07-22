Бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд призвал Кира Стармера, нового британского премьер-министра, разрешить Киеву осуществлять удары по всей территории России переданным оружием, включая ее глубинные регионы.

«Давайте не будем связывать руки Украине оговорками, наложенными на использование британских, французских и американских крылатых ракет большой дальности», – заявил Эллвуд.

По его словам, дальнобойные ракеты смогут реально помочь ВСУ сорвать дальнейшие планы российской армии на Украине.

Сейчас Лондон производит активные поставки Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow. Но сколько ракет было всего получено Украиной, держится в строгом секрете.

Ранее Кир Стармер заявил, что Украина имеет полное право самостоятельно распоряжаться переданными британскими ракетами в «оборонительных целях». Поэтому цели для ударов командование ВСУ может определять по мере необходимости и в рамках международных правовых норм.