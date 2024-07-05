В пятницу, 5 июля, отмечается Ульянин день. Это народный праздник, который на Руси также называли днем встречи влюбленных.

В этот день почитается память Иулиании (Ульяны), а также ее супруга Галактиона и сына Сатурнина. Они исповедовали христианство, за что и пострадали. Иулиания с сыном были сожжены на костре, а Галактиона утопили в море. Мощи святых хранились в Константинополе.

На Руси есть легенда, согласно которой юноша Ульян никак не мог найти девушку Ульяну. Она же в это время смотрела на реку и так увлеклась, что забыла о свидании с возлюбленным. Потом уже она отправилась на его поиски и в итоге они все же встретились.

Согласно народным приметам, в этот день вода в колодцах, которые тщательно очищается, способна помогать при многих болезнях. Также влюбленным в этот день стоит посетить баню, чтобы укрепить союз двух сердец.

Также возлюбленные этот день проводили вместе, веря, что это повлияет на прочность семейного союза. Нежелательно отправляться в дальние поездки, а также до полудня начинать важные дела.