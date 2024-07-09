Российский кикбоксер Артем Вахитов вызвал на поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейру. За свою карьеру бойцы уже дважды проводили поединки по правилам кикбоксинга, в одном из которых победу одержал Перейра, а второй выиграл россиянин.

«Брат, будь осторожнее с людьми, которые подкидывают тебе такие идеи. Я же не дурак», – прокомментировал на своей страничке в социальной сети предложение Вахитова боец из Бразилии.

По словам Перейры, организаторы их прошлой встречи намеренно отдали победу Вахитову, поскольку бразилец проводил свой последний поединок в лиге Glory. Поэтому чемпион UFC посоветовал российскому бойцу найти себе хорошего менеджера и не слушать людей, которые дают ему подобные советы. В итоге бразильский боец порекомендовал Вахитову воспользоваться услугами собственного менеджера Жорже Гимарайшема.