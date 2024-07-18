Стрелок Томас Мэттью Крукс, который в воскресенье совершил покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании, был обнаружен за несколько минут до стрельбы. Однако он все же успел открыть огонь, рассказали в CBS News.

В здании, которое Крукс выбрал в качестве позиции для стрельбы, находилась тактическая группа, в которую входили три снайпера. Один из них отправил информацию о готовящемся стрелять человеке за несколько минут до покушения. На крышу здания сразу после этого поднялись сотрудники полиции.

Стрелок сдаваться не собирался, он направил винтовку на полицейского, а затем вдруг внезапно развернулся и выстрелил в сторону Трампа и посетителей митинга.

Ранее Трамп рассказал, что его спасло только чудо. Стрелок целился точно в голову и если бы он не промахнулся, то кандидату в президенты США вряд ли бы кто-то смог помочь.