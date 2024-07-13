США пытается компенсировать отставание от России в сфере ядерного оружия, рассматривая планы по размещению дальнобойных ракет в европейских странах. Таким образом Вашингтон посылает сигнал Москве. Об этом в своем материале сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта и научного сотрудника Университета им. Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.

По словам эксперта, во время учений НАТО в Европе применялись ракеты Tomahawk и SM-6. Данные ракеты были замечены в этом году, например, в Дании. Таким образом руководство Североатлантического альянса посылает четкий сигнал руководству России.

Вашингтон пытается нивелировать отставание в ядерном тактико-оперативном плане от Москвы, размещая конвенциальные дальнобойные ракеты типа Tomahawk и SM-6 в европейских странах. В Пентагоне уже сделали заявление о планах к 2026 году разместить в Германии дальнобойные ракетные системы, превосходящие по мощности и дальности уже находящиеся в ФРГ ракетные комплексы.